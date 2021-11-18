Депутат Госдумы нашел замену QR-кодам

Сергей Миронов заявляет, что государство должно поддерживать вакцинировавшихся, а не компенсировать убытки авиакомпаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил заменить обязанность предъявлять QR-кодов при перелетах на скидку для вакцинированных. Об этом сообщает пресс-служба фракции справедливоросов.

«Перевозчики подсчитывают будущие потери и ожидаемо собираются переложить их на пассажиров. Очевидно, что помимо нарушения прав граждан идея с QR-кодами приведет к росту цен», — цитирует слова Миронова пресс-служба.

По словам Миронова, скидка при авиаперелетах будет эффективнее QR-кодов, она позволит избежать лишних трат гражданам и государству. Для государства разумнее и полезнее создать систему для поощрения людей за вакцинацию, чем компенсировать потери авиакомпаниям, считает лидер СР. Ранее сообщалось, что в результате ограничений, введенных из-за четвертой волны COVID-19, авиакомпании потеряют от 40 до 50% пассажиропотока, убытки они компенсируют за счет повышения цены на билеты.