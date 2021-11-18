Адвокат: Рашкин признался, что лгал при даче показаний

Валерий Рашкин в ходе дачи показаний несколько раз лгал, считает адвокат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Первый секретарь Московского городского комитета КПРФ, депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин несколько раз лгал при даче показаний по делу о незаконной охоте на лося и, возможно, будет продолжать это делать. С таким мнением выступил адвокат Алексей Мельников.

«Рашкин в зависимости от того, насколько его действия зафиксированы объективными доказательствами, начинает менять свою позицию. Эта позиция изменилась от начальной, когда депутат говорил, что нашел тушу лося в лесу и вез в полицию, до сегодняшней, также вызывающей улыбку версии, что все же стрелял, но перепутал лося с кабаном», — рассказал Мельников в разговоре с РАПСИ.

По словам адвоката, в дальнейшем депутат может снова поменять показания на другие. «На более удобные, исходя из ситуации с привлечением его к уголовной ответственности, например, если экспертиза установит дальность выстрела. Более правильным в его случае и однозначно более честным было признаться в совершенном», — подытожил он.

В октябре в лесу Саратовской области представители комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили Валерия Рашкина, напоминает «Федеральное агентство новостей». В его машине нашли тушу лося. Депутата подозревают в незаконной охоте. Сам депутат вину отрицает, по его версии, он загрузил мертвое животное в автомобиль, чтобы отвезти его в полицию. Позже Рашкин признался в убийстве животного.