Валентин Грипас утверждает, что не имеет отношений с «Самолетом» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На строительном рынке Екатеринбурга в ближайшее время может появиться третья компания из Москвы — «Самолет», поделился источник URA.RU в девелоперской среде. По его словам, переговорщиком от компании здесь выступает бывший зампредседателя свердловского правительства Валентин Грипас. Хотя сам экс-чиновник это отрицает.

«„Самолет“ присматривается к Уралмашу. Их неформальным представителем в Екатеринбурге является Грипас», — поделился собеседник. Еще один источник — близкий к городским структурам власти — сказал, что также слышал об этом, но без подробностей. В пресс-службе «Самолета» корреспонденту обещали проверить информацию и предоставить комментарий позднее.

«Я не веду переговоры от „Самолета“», — сказал URA.RU Грипас. Он перешел в свердловский кабмин в 2013 году с поста вице-губернатора ХМАО. В 2016-м Грипас уволился из правительства по собственному желанию. В мае 2017 года он устроился в федеральную строительную компанию «ПИК» — после того, как структура вышла на рынок столицы Урала. В группе «ПИК» Грипас отвечал за развитие компании на Урале и в Западной Сибири. В сентябре 2019-го он ушел оттуда.

Помимо группы «ПИК», в Екатеринбурге уже работает еще один федеральный застройщик. Это тюменско-московская компания «Страна Девелопмент», которой власти недавно согласовали проект вдоль Сибирского тракта.