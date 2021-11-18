Территорию «Уралмашзавода» в Екатеринбурге застроят москвичи

Планы по застройке площадей УЗТМ обсуждают последние два года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ, одно из крупнейших промышленных предприятий России) и московская девелоперская группа «Самолет» разрабатывают проект застройки части территории завода, которая сейчас не используется, сообщили URA.RU в пресс-службе УЗТМ. О том, что «Самолет» выходит на строительный рынок Екатеринбурга, агентству накануне рассказали источники, но без конкретики.

«В рамках партнерского соглашения группа „Самолет“ планирует строительство на земельном участке, расположенном в северо-восточной части промплощадки (проспект Космонавтов). На этой территории отсутствуют промышленные объекты. В настоящее время стороны обсуждают концепцию освоения этой территории, решения по типу объектов будут озвучены позже», — говорится в заявлении пресс-службы «Уралмашзавода».

Застройка промплощадки «Уралмашзавода» жильем обсуждается с конца 2019 года, когда мэрия Екатеринбурга представила проект генплана — главного градостроительного документа — до 2035 года. По теме высказывался и тогдашний мэр Александр Высокинский. Одним из претендентов на участок называли группу «Синара» Дмитрия Пумпянского. Но после того, как проект генплана-2035 со скандалом аннулировали (это никак не связано с УЗТМ), тема ушла из повестки.

В пресс-службе «Самолета» пока не комментируют ситуацию. По слухам, интересы компании в столице Урала представляет бывший свердловский вице-премьер Валентин Грипас. Хотя сам он это отрицает.