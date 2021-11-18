Министра культуры Крыма поймали на взятке в 25 миллионов рублей

Министра культуры Крыма Веру Новосельскую подозревают в получении взятки в размере 25 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
«В главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в отношении министра культуры республики Крым Веры Новосельской по признакам преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ», — сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении указанным обществом строительно-монтажных работ. Новосельская задержана, ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается.
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