Министра культуры Крыма поймали на взятке в 25 миллионов рублей

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Министр культуры республики Крым обвиняется в получении взятки Фото:

Министра культуры Крыма Веру Новосельскую подозревают в получении взятки в размере 25 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«В главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в отношении министра культуры республики Крым Веры Новосельской по признакам преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ», — сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении указанным обществом строительно-монтажных работ. Новосельская задержана, ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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