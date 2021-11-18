18 ноября 2021
17 ноября 2021
16 ноября 2021

В ХМАО антипрививочники завалили депутатов Госдумы жалобами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, яндекс, яндекс почта, электронная почта
Жители ХМАО направили депутатам Госдумы жалобы с просьбой отменить законопроект о введении QR-кодов Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Активисты сообщества «Иммунный ответ» в ХМАО завалили почту и социальные сети депутатов Госдумы. В своих обращениях они выступают против принятия законопроекта о введении QR-кодов.

«Будем присоединяться к всероссийскому бойкоту. Нужно завалить профили Госдумы и депутатов нашим мнением о законопроектах. Делитесь своими формулировками, своими постами в соцсетях, чтобы распространять», — сказано в сообщении telegram-канала «ХМАО — Иммунный ответ».

В частности, участники группы нацелились на instagram-аккаунт депутата Госдумы от ХМАО Вадима Шувалова. Под последней публикацией политика появились десятки комментариев, в которых пользователи выступают против принятия законопроекта о введении QR-кодов. Кроме того, участники группы собрали список с электронными адресами и аккаунтами Instagram всех депутатов Думы ХМАО. И намерены писать обращения в их адрес.

Ранее URA.RU писало, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. При этом документ не предполагает предъявления QR-кодов в продуктовых магазинах и аптеках.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...