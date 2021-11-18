В ХМАО антипрививочники завалили депутатов Госдумы жалобами

Жители ХМАО направили депутатам Госдумы жалобы с просьбой отменить законопроект о введении QR-кодов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Активисты сообщества «Иммунный ответ» в ХМАО завалили почту и социальные сети депутатов Госдумы. В своих обращениях они выступают против принятия законопроекта о введении QR-кодов.

«Будем присоединяться к всероссийскому бойкоту. Нужно завалить профили Госдумы и депутатов нашим мнением о законопроектах. Делитесь своими формулировками, своими постами в соцсетях, чтобы распространять», — сказано в сообщении telegram-канала «ХМАО — Иммунный ответ».

В частности, участники группы нацелились на instagram-аккаунт депутата Госдумы от ХМАО Вадима Шувалова. Под последней публикацией политика появились десятки комментариев, в которых пользователи выступают против принятия законопроекта о введении QR-кодов. Кроме того, участники группы собрали список с электронными адресами и аккаунтами Instagram всех депутатов Думы ХМАО. И намерены писать обращения в их адрес.

Ранее URA.RU писало, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. При этом документ не предполагает предъявления QR-кодов в продуктовых магазинах и аптеках.