МИД Германии обвинил Лаврова в нарушении дипломатической практики

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Опубликованная переписка Сергея Лаврова с иностранными коллегами нарушает дипломатию, считают в МИД ФРГ Фото:

В Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на публикацию переписки главы МИД РФ Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами. В ведомстве сочли данный поступок «нарушением» дипломатической практики.

«Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел Лаврова обнародовать эти конфиденциальные обсуждения. Мы рассматриваем этот шаг как нарушение дипломатической практики», — заявили РИА «Новости» в МИД ФРГ.

Российский МИД сообщил, что в последнее время позиция Москвы по внутриукраинскому урегулированию подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии.

Ранее Лавров прокомментировал отношения НАТО и России. Он заявил, что Североатлантический альянс и США ведут политику по сдерживанию РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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