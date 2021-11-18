МИД Германии обвинил Лаврова в нарушении дипломатической практики

В Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на публикацию переписки главы МИД РФ Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами. В ведомстве сочли данный поступок «нарушением» дипломатической практики.
«Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел Лаврова обнародовать эти конфиденциальные обсуждения. Мы рассматриваем этот шаг как нарушение дипломатической практики», — заявили РИА «Новости» в МИД ФРГ.
Российский МИД сообщил, что в последнее время позиция Москвы по внутриукраинскому урегулированию подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку Лаврова с коллегами из Франции и Германии.
Ранее Лавров прокомментировал отношения НАТО и России. Он заявил, что Североатлантический альянс и США ведут политику по сдерживанию РФ.
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