18 ноября 2021

Депутат Госдумы заявила о бессмысленности QR-кодов. «Права человека не пробивают аргументы власти»

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Встреча Сарданы Авксентьевой со сторонниками. Екатеринбург, авксентьева сардана
QR-коды теряют смысл из-за случаев бессимптомного заболевания COVID-19, считает Сардана Авксентьева Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Эффективность введения QR-кодов неочевидна. Об этом заявила экс-мэр Якутска, депутат Государственной думы РФ от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева в своем telegram-канале.

«Я вакцинированный человек, но пока и для меня неочевидна эффективность повсеместного введения QR-кодов. Воззвания к соблюдению прав человека это хорошо, но сейчас они стену аргументов власти не пробивают», — написала Сардана Авксентьева.

Также депутат порассуждала о рисках, последующих после введения QR-кодов, отметив объективные минусы этой системы. По ее словам, пострадают отечественные авиаперевозчики, которые станут повышать цены на перелеты, у внутреннего туризма появятся проблемы, а бизнес рискует не оправиться от такого «удара».

Парламентарий обратила внимание на то, что остается множество вопросов о повсеместном введении QR-кодов. «Какой смысл делить людей, если и вакцинированные и невакцинированные одинаково могут быть бессимптомными носителями коронавируса?», — подчеркнула Сардана Авксентьева.

Ранее URA.RU сообщало, что российское правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов, подтверждающих вакцинацию граждан от COVID-19, в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Госдуме» Сергей Миронов заявил о неизбежном росте цен из-за введения QR-кодов. Инфекционист Илья Акинфиев объяснил смысл введения QR-кодов в стране, передает телеканал 360. Сенатор Андрей Клишас заявил, что введение QR-кодов не противоречит Конституции РФ, передает RT.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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