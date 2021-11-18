Эффективность введения QR-кодов неочевидна. Об этом заявила экс-мэр Якутска, депутат Государственной думы РФ от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева в своем telegram-канале.
«Я вакцинированный человек, но пока и для меня неочевидна эффективность повсеместного введения QR-кодов. Воззвания к соблюдению прав человека это хорошо, но сейчас они стену аргументов власти не пробивают», — написала Сардана Авксентьева.
Также депутат порассуждала о рисках, последующих после введения QR-кодов, отметив объективные минусы этой системы. По ее словам, пострадают отечественные авиаперевозчики, которые станут повышать цены на перелеты, у внутреннего туризма появятся проблемы, а бизнес рискует не оправиться от такого «удара».
Парламентарий обратила внимание на то, что остается множество вопросов о повсеместном введении QR-кодов. «Какой смысл делить людей, если и вакцинированные и невакцинированные одинаково могут быть бессимптомными носителями коронавируса?», — подчеркнула Сардана Авксентьева.
Ранее URA.RU сообщало, что российское правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов, подтверждающих вакцинацию граждан от COVID-19, в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Госдуме» Сергей Миронов заявил о неизбежном росте цен из-за введения QR-кодов. Инфекционист Илья Акинфиев объяснил смысл введения QR-кодов в стране, передает телеканал 360. Сенатор Андрей Клишас заявил, что введение QR-кодов не противоречит Конституции РФ, передает RT.
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