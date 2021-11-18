Роскомнадзор заблокировал ссылки на аниме с жесткими сценами

Роскомнадзор (РКН) удалил и заблокировал более 1900 ссылок, ведущих на сайты с мультипликационными произведениями и аниме-сериалами, в которых достаточно много жестоких сцен. Об этом сообщили в самом регуляторе.
«Просмотр несовершеннолетними данных сериалов может оказать существенное негативное воздействие на детскую несформированную психику, а агрессивная модель поведения главных героев аниме (популярного среди подростков вида мультипликации) может восприниматься подростками как правильная, выигрышная, уверенная и надежная», — пояснили «Известиям» в пресс-службе РКН. В 2020 году таких заключений не было, отметили в федеральном органе.
По словам представителей ведомства, с марта 2021 года к ним начали поступать судебные решения в отношении подобных роликов, после чего распространение нескольких аниме-сериалов запретили. В РНК отметили, что в заблокированных произведениях изображается процесс нанесения увечий, несовместимых с жизнью, демонстрируются сцены насилия, убийств, расчленения человеческих тел. По словам ведомства, такой контент нежелателен для просмотра подростков, так как это может оказать негативное воздействие на неокрепшую детскую психику.
Японский аниме-фильм «Акира» признали запрещенным к распространению в России, так как там кадровая частота достигает 24 кадров в секунду. Судьи Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга посчитали, что информация, транслируемая в мультфильме, может нанести вред здоровью и психическому развитию детей.
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