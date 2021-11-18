18 ноября 2021

Минтруд упростит правила назначения пособий для малоимущих

© Служба новостей «URA.RU»
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Минтруд изменит правила назначения пособий для малоимущих Фото:

Для малоимущих жителей РФ изменятся критерии оценки нуждаемости при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам. Соответствующие поправки подготовил Минтруд.

В 2022 году планируют изменить критерии оценки нуждаемости при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам. Власти регионов смогут назначать господдержку по месту жительства даже при отсутствии у граждан регистрации. Помимо этого, из имущественного ценза исключат собственность, которая находится в розыске или под арестом, а также приобретенную за счет целевых субсидий, сообщают «Известия».

Согласно обновленным правилам, на материальную помощь от государства смогут претендовать семьи, в который доход на каждого ее члена не превышает региональный прожиточный минимум. Также при расчете доходов не будут учитываться налоговые вычеты, гранты, региональные и муниципальные субсидии на приобретение недвижимого имущества, авто- или мототранспортного средства. В министерстве планирует подписать проект до конца текущего года.

С 2005 года занимать очередь на получение бесплатного жилья могут только малоимущие. По словам президента Фонда «Институт экономики города» Надежды Косаревой, какие семьи относятся к этой группе — определяют власти каждого региона, исходя из размера регионального прожиточного минимума.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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