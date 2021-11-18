АЗС пригрозили повышением цен на бензин из-за «Яндекса»

Цены на бензин в России продолжают расти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

Из-за улучшения работы серверной части и повышения скорости функционирования приложения «Яндекс.Заправки» цены на бензин и другое топливо для тех, кто к нему подключен, могут вырасти. Письма с предупреждением об этом владельцам АЗС разослал «Яндекс». Такую информацию сообщил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

«В письме от 1 ноября сказано, что плата за использование сервиса поднимется на 1,2% с 1 декабря 2021 года. Продолжить работать с приложением могут крупные компании, которые способны компенсировать убыточность своих заправочных сетей другими доходами, а независимым АЗС придется либо повышать цены, либо отказываться от работы с „Яндексом“», — отметил он в беседе с журналистами издания «Известия».

При этом, по информации одного из представителей сети заправок, отказаться от приложения сложно — АЗС может потерять клиентов. Он также убежден, что в таком случае на заправках будут повышаться цены, чтобы компенсировать свои расходы. Еще один минус отказа от приложения — в этом случае будет отсутствовать возможность дистанционной и оплаты топлива, которая есть в «Яндекс.Заправках» — иными словами, покупать бензин через мобильное приложение уже будет нельзя.

Ранее аналитики предупреждали, что цены на бензин в РФ вырастут к концу года. Однако это связано уже с другими факторами. Так, основной причиной подорожания будет являться повышение оптовых цен и следующая за ними инфляция. АЗС должны будут покрывать убытки, а пострадает в итоге конечный покупатель.

Кроме того, в конце ноября Росстат сообщил о росте цен на топливо в большинстве регионов страны, напоминает Vse42. За неделю цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в России уже выросли в среднем на 0,2% — до 46,54 и 50,34 рубля соответственно, передает RT.