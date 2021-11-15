Аналитики: цены на бензин в РФ вырастут к концу года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рост стоимости связывают с увеличением оптовых цен и с повышением спроса на бензин среди населения из-за ослабления ограничений Фото:

К 1 декабря в России на фоне подорожания топлива в ноябре ускорятся темпы роста цен на бензин. С таким прогнозом выступили аналитики департамента AMarkets.

«Оптовые цены стали слишком высокими, а вслед за ними в рознице стоимость поднималась в рамках инфляции. Сейчас наверняка АЗС будут наверстывать убытки, постепенно цены увеличивая. Если во время нерабочих дней цены замедлили рост (АЗС опасались падения спроса), то сейчас, когда многие россияне вернулись к работе и активность передвижений возрастает, продавцы будут повышать цены постепенно», — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев Life.

По мнению эксперта, цены на бензин будут держаться в рамках инфляции, показатель которой ускорился до 8%, при этом цены на топливо увеличились на 5,4—5,6%. По мнению Деева, это может быть основанием для ускоренного подорожали бензина к концу года. Аналитики связывают рост стоимости бензина с увеличением ценника в оптовых продажах топлива и с повышением спроса на бензин среди населения из-за ослабления коронавирусных ограничений.

Ранее URA.RU сообщало, что в России собираются повысить цены на водку. Стоимость алкоголя с 2022 года может составить 261 рубль за 0,5 литра, что приведет к подорожанию и других видов алкоголя.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...