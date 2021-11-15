Аналитики: цены на бензин в РФ вырастут к концу года

Рост стоимости связывают с увеличением оптовых цен и с повышением спроса на бензин среди населения из-за ослабления ограничений Фото: Максим Кимерлинг

К 1 декабря в России на фоне подорожания топлива в ноябре ускорятся темпы роста цен на бензин. С таким прогнозом выступили аналитики департамента AMarkets.

«Оптовые цены стали слишком высокими, а вслед за ними в рознице стоимость поднималась в рамках инфляции. Сейчас наверняка АЗС будут наверстывать убытки, постепенно цены увеличивая. Если во время нерабочих дней цены замедлили рост (АЗС опасались падения спроса), то сейчас, когда многие россияне вернулись к работе и активность передвижений возрастает, продавцы будут повышать цены постепенно», — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев Life.

По мнению эксперта, цены на бензин будут держаться в рамках инфляции, показатель которой ускорился до 8%, при этом цены на топливо увеличились на 5,4—5,6%. По мнению Деева, это может быть основанием для ускоренного подорожали бензина к концу года. Аналитики связывают рост стоимости бензина с увеличением ценника в оптовых продажах топлива и с повышением спроса на бензин среди населения из-за ослабления коронавирусных ограничений.

Ранее URA.RU сообщало, что в России собираются повысить цены на водку. Стоимость алкоголя с 2022 года может составить 261 рубль за 0,5 литра, что приведет к подорожанию и других видов алкоголя.