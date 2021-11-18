В Кургане появились листовки, призывающие отказаться от занятий йогой и тренингов личностного роста Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Листовки о духовной опасности йоги и психотренингов выпустила Курганская епархия. В одном из материалов священнослужители заявляют, что философия йоги противоречит христианскому вероучению. Информация о новых просветительских материалах опубликована на странице Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте».

«Ключевой постулат йоги о реинкарнации (перерождении человеческих душ) противоречит христианскому вероучению о том, что жизнь дается человеку только один раз, а потом смерть, последующее воскресение и суд. Индуисты стремятся перестать страдать, а христиане — к тому, чтобы жить счастливо вместе с Богом и чтобы эта счастливая жизнь была бесконечной», — отмечают в епархии.

В листовке, в частности, говорится, что йога — это часть религии индуизма. Заниматься ей просто как гимнастикой, «не погружаясь в ее оккультные и мистические глубины», не получится. «Само слово yoga происходит от санскритского yuj, что означает „сопрягать, связывать“. А „религия“ — от латинского religare: „связывать, соединять“. Таким образом, „йога“ и „религия“ — практически синонимы», — говорится в просветительских материалах.

Также отмечается, что тренинги личностного роста предлагают за деньги мгновенно решить любую проблему, не прилагая для этого усилий. Ранее в Кургане издали листовки на темы: «Околоцерковные суеверия, которым не стоит верить» и «Младостарчество». До конца года епархия планирует выпустить новые материалы: «Религиозные секты», «Оккультизм», «Неоязычество», «Экологическое просвещение» и другие.

В начале 2020 года курганская епархия объявила об открытии апологетического центра, который будет бороться с пропагандой сект, язычества и оккультизма. Его главная задача — религиозное просвещение и психологическая помощь жертвам сект.

Фото: Курганская епархия, «ВКонтакте»