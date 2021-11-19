Экономисты: ставки по ипотеке к концу года превысят 10%

Ранее ставка поднималась до такого уровня 4 года назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

Средние ипотечные ставки могут вырасти до 10 или более процентов к концу 2021 года. Это происходит вследствие подорожания кредитов, сообщил эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота.

«До конца 2021-го средние ипотечные ставки могут достичь 10% или даже превысить это значение», — передает прогноз Бархота издание «Известия». По мнению эксперта, главная причина таких изменений — подорожание кредитов. Андрей Бархота отмечает, что до этого средняя ипотечная ставка достигала такого уровня в 2017—2018 годах.

Ранее инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев назвал условия, при которых на рынке жилья в России возможно наступление катастрофы. По его словам причинами этого могут стать падение цен на сырьевые товары на 50-60 процентов и более, повышение ключевой ставки и ставки по ипотеке до 12-17 процентов и до 15-20 процентов соответственно, а также массовые сокращения людей и безработица.