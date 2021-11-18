Челябинские власти сообщили, когда отменят QR-коды в ресторанах

Традиционных новогодних корпоративов в регионе не будет (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Запрет на работу ресторанов в ночное время и обязательная проверка QR-кодов у посетителей не будут сняты до тех пор, когда в регионе не появится коллективный иммунитет. Об этом на брифинге 19 ноября сообщила региональный министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

«Рестораторы обращались к нам с просьбой отменить запрет для общепита работать с 23:00 до 06:00 и отменить использования QR-кодов. На данный момент уровень коллективного иммунитета для этого недостаточен. Это данные нашего мониторинга», — заявила Лугачева.

По словам министра, вопросы, которые порой задают бизнесмены, не могут быть разъяснены на местном уровне. Поскольку областные власти не могут комментировать поручения президента.

«На сегодня вакцинировано порядка 76% работников общепита. Это не очень хорошо, мы стремимся к 100%. Роспотребнадзор проводит проверки как плановые, так внеплановые и в рамках административных расследований», — отметила замначальника отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Челябинской области Наталья Денисова.

Ранее представители индустрии общественного питания Челябинска обратились к губернатору Алексею Текслеру. Они заявили, что из-за COVID, введения QR-кодов и ограничительных мер общепит находится на грани банкротства. Выручка рестораторов сократилась на 60-70%. В ответ власти Челябинской области заявили, что примут пакет антикризисных мер для рестораторов.

Традиционных новогодних корпоративов не будет. В ресторанах и заведениях общепита в Челябинской области с 1 декабря до окончания новогодних каникул вводятся QR-кода. В регионе также уже действует запрет работы ресторанов с 23 часов до 6 утра.