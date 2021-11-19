У робота есть две модификации Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В России ученые создали гусеничного робота, основной целью которого будет разгон уличных несанкционированных митингов и происходящих беспорядков. Новшеством поделились сотрудники Кабардино-Балкарского научного центра РАН.

«Проект гусеничного робота-„черепахи“ для Росгвардии сможет подавлять уличные беспорядки. Он будет вооружен электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной», — передает информацию РИА «Новости».

Отмечается также, что из-за его конструкции граждане не смогут получить увечий. Также робота нельзя будет перевернуть. В модели есть две модификации. Одна из них — «робот-оперативник» — спроектирована, чтобы разгонять толпу и задерживать отдельных граждан. Вторая модель «робот-щитоносец» — с функциями для установки заграждений.

Размер роботов — примерно по пояс человека. Они смогут развивать скорость до 60 км/ч, отмечает MK.RU .

Робот-щитоносец, устанавливающий заграждения Скрншот с telegram-канала РИА «Новости»