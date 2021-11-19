В Росгвардии создали робота для разгона митингов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производство роботов в компании Промобот. Пермь, роботы, промобот, промобот компания, производство сервисных роботов промобот
У робота есть две модификации Фото:

В России ученые создали гусеничного робота, основной целью которого будет разгон уличных несанкционированных митингов и происходящих беспорядков. Новшеством поделились сотрудники Кабардино-Балкарского научного центра РАН.

«Проект гусеничного робота-„черепахи“ для Росгвардии сможет подавлять уличные беспорядки. Он будет вооружен электрошокером, сеткометами и быстротвердеющей пеной», — передает информацию РИА «Новости».

Отмечается также, что из-за его конструкции граждане не смогут получить увечий. Также робота нельзя будет перевернуть. В модели есть две модификации. Одна из них — «робот-оперативник» — спроектирована, чтобы разгонять толпу и задерживать отдельных граждан. Вторая модель «робот-щитоносец» — с функциями для установки заграждений.

Размер роботов — примерно по пояс человека. Они смогут развивать скорость до 60 км/ч, отмечает MK.RU.

Робот-щитоносец, устанавливающий заграждения

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...