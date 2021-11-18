В США бывшего артиста пермского балета обвинили в изнасиловании

Пермского артиста задержали в США Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Бывшего артиста Пермского театра оперы и балета Ивана Порошина в США обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. По данным американских СМИ, история произошла еще летом, а Порошин признался в преступлении. Но родственники артиста говорят об обратном.

«По данным полиции, инструктора по балету в школе Скоттсдейла обвинили в сексуальном насилии после того, как об инциденте рассказала 16-летняя жертва. Подозреваемый Иван Иванович Порошин, согласно документам полиции, признался следователям в сексуальном контакте», — пишет издание Telemundo Arizona.

Все произошло в начале июля в отеле Sonesta Suites, где остановилась девушка, посещавшая балетную школу. Якобы Порошин воспользовался тем, что она осталась одна в номере приходил к ней и домогался. Во время одного из таких посещений девушке удалось дозвониться до матери, после чего Порошин ушел. Mash пишет сегодня, что звезду балета арестовали. При этом сестра Порошина утверждает, что ему якобы не предоставили ни адвоката, ни переводчика. В преступлении, по ее словам, он не признался. Так посчитали из-за трудностей перевода. Родные несколько месяцев не могут выйти на связь с артистом. Сейчас они собирают деньги на адвоката.

Иван Порошин учился в Пермском хореографическом училище, которое окончил в 2001 году. После он работал в Пермском театре оперы и балета, его дважды номинировали на премию «Золотая маска». Позже он переехал в США. По данным СМИ, у него есть жена и ребенок.