Власти ХМАО отреагировали на африканскую чуму в регионе

На ферме в ХМАО ввели карантин из-за африканской чумы свиней Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти ХМАО ввели локальный карантин на территории крестьянско-фермерского хозяйства «Капсамун» (Сургутский район). Об этом рассказали в пресс-службе администрации Сургутского района.

«По распоряжению губернатора Югры принято решение о введение карантина в фермерском хозяйстве „Капсамун“ из-за вируса африканской чумы. Согласно постановлению, радиус угрожаемой зоны составит 5 километр, территория, непосредственно прилегающая к очагу. Зона наблюдения распространится на 20 километров», — сказано в сообщении администрации.

И добавили, что под наблюдение попадают деревни Сайгатина, Барсово, Солнечный, Белый Яр, Сургут, поселок Юганская Обь. На подъезде к КФХ организовали временный пост ДПС для проведения дезинфекции проезжающей техники нефтяников, которые проезжают на месторождение. По данным ветнадзора ХМАО для людей африканская чума не опасна. Для ликвидации последствий трупы животных будут сжигаться.

Ранее URA.RU писало, что на территории «Капсамун» от вируса африканской чумы погибло порядка 400 свиней. Тогда местными властями был ограничен проезд и доступ посторонних лиц, запрещен вывоз продукции хозяйства, создан пост ДПС, а также решается вопрос по ограждению территории.