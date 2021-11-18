18 ноября 2021

В Челябинском вузе продлили дистант для несовершеннолетних

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В медвузе заявили, что у них самый высокий процент привитых студентов (фото из архива) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Южно-Уральский государственный медицинский университет (ЮУГМ) в Челябинске снова продлевает дистант для несовершеннолетних студентов. Об этом сообщили в пресс-служба ЮУГМ.

«Для студентов первых и вторых курсов всех факультетов и медколледжа ЮУГМУ продоливают дистанционное обучение с 22 по 27 ноября. К очным занятиям они смогут приступить только с 29 ноября, соблюдая все требования по профилактике коронавирусной инфекции», — сообщили в медвузе.

По словам проректора по учебной и воспитательной работе ЮУГМУ Любови Рассохиной, таким образом вуз пытается прервать возможные эпидемиологические цепочки внутри заведения. Старшие курсы университета и медколледжа продолжают учиться в очном режиме с 15 ноября. Для будущих медиков введения дистанционного режима обучения не рассматривается.

Процент вакцинированных в ЮУГМУ остается самым высоким среди вузов Челябинской области — привиты более 65% обучающихся, 88% преподавателей и сотрудников университета. В вузе уже началась массовая ревакцинация тех, кто прививался полгода назад.

Ранее вуз отправлял студентов-первокурсников на дистант до 20 ноября. Свое решение ректорат объяснил тем, что среди учащихся специалитета и медколледжа ЮУГМУ много несовершеннолетних, которые не могут быть вакцинированы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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