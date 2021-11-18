На месте происшествия проводится проверка Фото: прокуратура ЯНАО

В селе Азовы в Шурышкарском районе (ЯНАО) девочка при катании с горки лишилась пальца, на месте проводится прокурорская проверка. Как сообщили URA.RU в прокуратуре ЯНАО, в данный момент несовершеннолетней проведена операция в СОКБ.

«Исполняющий обязанности прокурора Шурышкарского района выехал на место происшествия, чтобы разобраться в ситуации. Проводится проверка, и, если будут установлены нарушения на игровом объекте, будет внесено представление и рассмотрен вопрос о направлении иска в суд», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Деревянная горка оказалась деформированной и на ней ребенок оторвал себе палец Фото: прокуратура ЯНАО

После происшествия ребенок был оперативно доставлен в больницу Салехарда, где врачи пришили школьнице оторванный палец. Также было установлено, что на территории площадки отсутствовали информационные таблички, предупреждающие о деформации покрытия горки.

«Установлено отсутствие эксплуатационной документации и информационных табличек перед входом на горку, в точке выката с горки деревянное покрытие деформировано, что привело к травме ребенка при эксплуатации объекта. Не имеется документально оформленных результатов проверки монтажа горки, а также журнал, регистрирующий проведение ежедневных проверок», — добавили в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла в адрес главы села Азовское представление о незамедлительном устранении нарушений. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмы ребенка. Территория детской площадки была огорожена.

Ранее URA.RU сообщало о случаях травм детей при игре на детских площадках. Так в детском садике города Лабытнанги (ЯНАО) ребенок травму во время игры на карусели. Другой случай произошел в поселке Атнипаюта Тазовского района (ЯНАО) в начале октября 2021 года, где погибла девочка из-за упавших качелей.