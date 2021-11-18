ДТП произошло на ул. Интернациональной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени водитель такси сбил женщину с 6-летним ребенком, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД. Там уточнили, что ДТП произошло во дворе дома по ул. Интернациональной.

«48-летний таксист сбил маму с ребенком на пешеходном переходе в Тюмени. Наезд на людей произошел сегодня утром на придомовой территории д. 199 по ул. Интернациональной, когда тюменка вела своего 6-летнего сына в детский сад. Они переходили улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не смог вовремя остановить автомобиль „Лада Веста“ и сбил пешеходов», — пояснили агентству в Госавтоинспеции.

Там добавили, что, предварительно, 23-летняя женщина и ребенок получили ушибы. Как выяснилось позже, год назад водитель такси уже привлекался к административной ответственности за то, что не пропустил пешехода на «зебре». В ГИБДД призвали тюменских автолюбителей быть внимательнее на дорогах, подъезжая к пешеходным переходам. В этом году в регионе произошло 459 ДТП с участием пешеходов. В авариях погибли 40 человек.

Водитель такси сбил пешеходов во дворе дома по ул. Интернациональной УГИБДД по Тюменской области