18 ноября 2021
17 ноября 2021

В Тюмени таксист сбил женщину с маленьким ребенком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, такси, шашка
ДТП произошло на ул. Интернациональной Фото:

В Тюмени водитель такси сбил женщину с 6-летним ребенком, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД. Там уточнили, что ДТП произошло во дворе дома по ул. Интернациональной.

«48-летний таксист сбил маму с ребенком на пешеходном переходе в Тюмени. Наезд на людей произошел сегодня утром на придомовой территории д. 199 по ул. Интернациональной, когда тюменка вела своего 6-летнего сына в детский сад. Они переходили улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не смог вовремя остановить автомобиль „Лада Веста“ и сбил пешеходов», — пояснили агентству в Госавтоинспеции.

Там добавили, что, предварительно, 23-летняя женщина и ребенок получили ушибы. Как выяснилось позже, год назад водитель такси уже привлекался к административной ответственности за то, что не пропустил пешехода на «зебре». В ГИБДД призвали тюменских автолюбителей быть внимательнее на дорогах, подъезжая к пешеходным переходам. В этом году в регионе произошло 459 ДТП с участием пешеходов. В авариях погибли 40 человек.

Водитель такси сбил пешеходов во дворе дома по ул. Интернациональной

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...