18 ноября 2021

Курганскую область накроет метель

© Служба новостей «URA.RU»
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Метель. Курган, снег, ветер, непогода, метель, плохая погода, плохая видимость, туман
О метели сообщили синоптики областного ЦГМС Фото:

В Курганской области 21 и 22 ноября ожидается метель. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. 21.11.2021, 22.11.2021 небольшой, местами умеренный снег, метель», — указано в сообщении.

С 20 по 22 ноября, по данным, синоптиков, в регионе ожидается сильный ветер. 20 ноября порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду, 21 ноября — 15 м/с, 22 ноября — 17 м/с. Ночью 20 и 21 ноября может похолодать до -10 градусов. Днем 21 и 22 ноября температура воздуха может подняться до +1 градуса.

18 ноября в Курганскую область пришли двадцатиградусные морозы. 18 и 19 ноября, по данным синоптиков, осадков в регионе не ожидалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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