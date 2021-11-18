Курганскую область накроет метель

О метели сообщили синоптики областного ЦГМС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 21 и 22 ноября ожидается метель. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. 21.11.2021, 22.11.2021 небольшой, местами умеренный снег, метель», — указано в сообщении.

С 20 по 22 ноября, по данным, синоптиков, в регионе ожидается сильный ветер. 20 ноября порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду, 21 ноября — 15 м/с, 22 ноября — 17 м/с. Ночью 20 и 21 ноября может похолодать до -10 градусов. Днем 21 и 22 ноября температура воздуха может подняться до +1 градуса.

18 ноября в Курганскую область пришли двадцатиградусные морозы. 18 и 19 ноября, по данным синоптиков, осадков в регионе не ожидалось.