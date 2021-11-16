16 ноября 2021

В Курганской области наступят двадцатиградусные морозы

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Мечеть и строительная площадка на улицах Климова и Сибирская. Курган, снег, свято троицкий собор, свято-троицкий храм, зима, набережная тобола, улица климова, троицкий храм, троицкая церковь
Температура воздуха в регионе опустится до -19 градусов Фото:

В Курганской области 18 ноября температура воздуха опустится до -19 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. 18.11.2021 ночь -14, -19 градусов», — указано в сообщении.

Днем 18 ноября, по данным синоптиков, в регионе может потеплеть до -8 градусов. Представители ЦГМС отметили, что 18 и 19 ноября осадков не ожидается. 17 ноября, по данным синоптиков, местами могут пройти метели.

Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн сообщал, что климатическая зима пришла в Курган с опозданием. По той же причине и снежный покров установился в городе позже, чем обычно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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