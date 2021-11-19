В аппарате правительства РФ появился Департамент проектной деятельности. Соответствующее распоряжение о создании новой структуры подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Возглавит департамент бывшая подчиненная премьера по работе в Федеральной налоговой службе Юлия Левитская.
«Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в Аппарате Правительства департамента проектной деятельности. Его возглавила Юлия Левитская», — сообщается на сайте правительства РФ.
Согласно представленной информации, новая правительственная структура займется курированием национальных целей развития, а также других утвержденных президентом РФ проектов. Кроме того, в задачах у департамента — мониторинг достижения показателей по проектам.
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