Мишустин создал новый департамент для своей бывшей подчиненной. Она займется указами Путина

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Михаил Мишустин принял решение о создании нового департамента взамен упраздненной ранее аналогичной структуры Фото:

В аппарате правительства РФ появился Департамент проектной деятельности. Соответствующее распоряжение о создании новой структуры подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Возглавит департамент бывшая подчиненная премьера по работе в Федеральной налоговой службе Юлия Левитская.

«Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в Аппарате Правительства департамента проектной деятельности. Его возглавила Юлия Левитская», — сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно представленной информации, новая правительственная структура займется курированием национальных целей развития, а также других утвержденных президентом РФ проектов. Кроме того, в задачах у департамента — мониторинг достижения показателей по проектам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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