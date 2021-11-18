18 ноября 2021
17 ноября 2021

В пермском минздраве поддержали продление режима QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Прессконференция министра здравоохранения Пермского края. Пермь, крутень анастасия
Анастасия Крутень против отмены QR-кодов Фото:
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В министерстве здравоохранения Пермского края выступили против отмены системы QR-кодов, которые нужны для посещения массовых мероприятий и торговых центров. По словам главы ведомства Анастасии Крутень, именно эти ограничения позволили нарастить темпы вакцинации в регионе.

«Нам QR-коды нужны для сохранения темпов вакцинации, если мы их уберем, мы опять вернемся к уровню вакцинации в 1,5 тысячи в сутки», — сказала Крутень на брифинге для СМИ. По ее словам, сейчас в крае прививки ставят более 10 тысяч человек в день. При вакцинации лишь полутора тысяч коллективного иммунитета достичь не получится.

По оценке министра, до конца года в Пермском крае будет привито 60% населения. При этом стремиться нужно к показателю в 80%. Дефицита с вакциной в регионе сейчас нет, подчеркнула Крутень.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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