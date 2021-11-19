На Украине озвучили, когда ждут наступления России

Украинские военные ждут наступления российских войск уже в начале следующего года. Такую информацию сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
«Все дело в том, что для нападения необходимы силы, а их сейчас нет, но к январю будут», — прокомментировал он ситуацию. Его слова приводит издание «Военное обозрение».
Также он рассказал и о ситуации на российско-украинской границе. По его информации, российская армия находится рядом с границей Украины и делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию. Буданов раскрыл, что военные РФ готовят противнику «несколько кризисов — миграционный, энергетический и экономический».
В сентябре этого года начальник украинской разведки заявил, что Россия уже много лет готовится к захвату страны. По его словам, этот план был придуман задолго до 2014 года.
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