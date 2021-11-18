В Екатеринбурге рецидивист на допросе изрезал следователя

За нападение на полицейского преступника могут посадить пожизненно Фото: СКР по Свердловской области

В отделе полиции Екатеринбурга рецидивист на допросе с ножницами напал на следователя. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«В кабинете здания ОП №10 УМВД по Екатеринбургу ранее судимый за кражи, мошенничество и грабежи местный житель, подозреваемый в серии хищений из магазинов и долгое время находившийся в федеральном розыске, совершил нападение на сотрудника следственного подразделения. Это произошло в ходе допроса по уголовному делу. Молодой человек неожиданно схватил ножницы и нанес ими несколько резаных ран следователю», — рассказал Горелых.

Раненого полицейского доставили в ОКБ №1 и оказали помощь. Рецидивиста задержали. В пресс-службе следственного комитета по Свердловской области сообщили, что мужчине предъявлено обвинение по ст. 295 УК РФ «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование». Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.