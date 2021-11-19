Госдума одобрила повышение МРОТ

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Согласно законопроекту, МРОТ планируется увеличить по уровню фактической инфляции в стране Фото:

Представители профильного комитета Госдумы РФ одобрили поправки президента РФ Владимира Путина к проекту бюджета. Документ, в частности, предусматривает, увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

«Профильный комитет Госдумы одобрил поправки президента к проекту бюджета РФ на 2022—2024 годы», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники в парламенте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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