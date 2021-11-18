Власти ЯНАО возвращают важную для семей льготу

Семьи старше 36 лет которые вышли из федеральной программы из-за возраста смогут получить льготу для приобретения жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО вернут социальную выплату для приобретения жилья жителям, которые ее не получили из-за исключения их из списка молодых семей. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте правительства.

«Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, исключенным по достижении предельного возраста из списка молодых семей — участников федерального или окружного мероприятия, реализуемых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 01 января 2014 года», — говорится в документе.

Семьи от 36 лет смогут подать документы для участия в жилищной программе через МФЦ. В дальнейшем правительство планируется наладить работу органов местного самоуправления для реализации возможности подавать документы в населенных пунктах.