18 ноября 2021
17 ноября 2021

Власти ЯНАО возвращают важную для семей льготу

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, ребенок, семья, зима, родители
Семьи старше 36 лет которые вышли из федеральной программы из-за возраста смогут получить льготу для приобретения жилья Фото:

Власти ЯНАО вернут социальную выплату для приобретения жилья жителям, которые ее не получили из-за исключения их из списка молодых семей. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте правительства.

«Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, исключенным по достижении предельного возраста из списка молодых семей — участников федерального или окружного мероприятия, реализуемых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 01 января 2014 года», — говорится в документе.

Семьи от 36 лет смогут подать документы для участия в жилищной программе через МФЦ. В дальнейшем правительство планируется наладить работу органов местного самоуправления для реализации возможности подавать документы в населенных пунктах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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