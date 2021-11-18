В ХМАО к школьному онлайн-уроку подключился голый мужчина

В инциденте с видео на уроке разбираются чиновники и силовики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Урае (ХМАО) обнаженный мужчина смог подключиться к школьному уроку, который проходил в формате онлайн и напугал учеников. Об этом URA.RU сообщил депутат городской думы Леонард Насибуллин.

«17 ноября к уроку истории в школе №12, который проходил в формате онлайн у семиклассников, подключился обнаженный мужчина. Считаю это вопиющим фактом и намерен поднять этот вопрос на ближайшем заседании городской думы», — заявил Насибуллин. Он также добавил, что написал обращение на имя прокурора города, чтобы надзорное ведомство оценило действия руководства школы и управление образования мэрии.

В пресс-службе УМВД ХМАО корреспонденту URA.RU заявили, что разбираются в обстоятельствах произошедшего инцидента и опрашивают очевидцев. Источник агентства в правоохранительных органах считает, что найти эксгибициониста будет крайне сложно. «Записи урока не сохранилось. Как теперь искать этого мужчину непонятно. Есть версия, что это вообще могла быть всплывающая реклама», — добавил инсайдер. Начальник управления образования мэрии Урая Лариса Зайцева не смогла прокомментировать инцидент агентству, потому что находилась на совещании.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошел скандал из-за того, что учительница опубликовала в социальных сетях эротическое видео. Ролик обнаружили ученики этой школы.