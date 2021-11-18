18 ноября 2021
17 ноября 2021

В ХМАО к школьному онлайн-уроку подключился голый мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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В инциденте с видео на уроке разбираются чиновники и силовики Фото:

В Урае (ХМАО) обнаженный мужчина смог подключиться к школьному уроку, который проходил в формате онлайн и напугал учеников. Об этом URA.RU сообщил депутат городской думы Леонард Насибуллин.

«17 ноября к уроку истории в школе №12, который проходил в формате онлайн у семиклассников, подключился обнаженный мужчина. Считаю это вопиющим фактом и намерен поднять этот вопрос на ближайшем заседании городской думы», — заявил Насибуллин. Он также добавил, что написал обращение на имя прокурора города, чтобы надзорное ведомство оценило действия руководства школы и управление образования мэрии.

В пресс-службе УМВД ХМАО корреспонденту URA.RU заявили, что разбираются в обстоятельствах произошедшего инцидента и опрашивают очевидцев. Источник агентства в правоохранительных органах считает, что найти эксгибициониста будет крайне сложно. «Записи урока не сохранилось. Как теперь искать этого мужчину непонятно. Есть версия, что это вообще могла быть всплывающая реклама», — добавил инсайдер. Начальник управления образования мэрии Урая Лариса Зайцева не смогла прокомментировать инцидент агентству, потому что находилась на совещании.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошел скандал из-за того, что учительница опубликовала в социальных сетях эротическое видео. Ролик обнаружили ученики этой школы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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