Путин запретил привлекать для работы ночью многодетных родителей

Для привлечения к работе в ночное время руководству придется запрашивать согласие родителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент России Владимир Путин запретил привлекать к работе ночью и командировкам сотрудников из числа многодетных родителей. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Часть пятую статьи 99 о сверхурочной работе дополнить словами: «к работе в ночное время не допускаются работники имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из них 14-летнего возраста», — написано в документе. В законе отражено, что многодетные родители могут быть привлечены к работе в ночное время только с личного согласия, также работодатель должен уведомить в письменной форме сотрудника из этого числа, что он может на законных основаниях отказаться работать в ночные часы.

Президент также ввел ограничения для отправки инвалидов в командировки. Теперь работодатель должен будет помимо запроса согласия и разъяснения о праве отказа, выяснить, нет ли у сотрудника противопоказаний для отъезда по работе.

Ранее URA.RU сообщало, что Госдума одобрила новые льготы для семей с детьми. Родители с двумя и более детьми не будут выплачивать НДФЛ-налог на средства, полученные при продаже жилья и приобретении нового.