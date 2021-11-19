Инфекционист раскрыл, чем чаще всего будут болеть россияне зимой

Зимой россияне будут подвержены респираторным заболеваниям Фото: Размик Закарян © URA.RU

Наступающей зимой россияне чаще всего будут болеть ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Об этом в разговоре с URA.RU заявил завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, главный инфекционист ФМБА России, доктор медицинских наук Владимир Никифоров.

«Осенне-зимний сезон — это всегда рост числа заболеваний, вызванных острыми респираторными вирусами. Их очень много. Больше сотни. Они клинически никак не отличаются друг от друга. Этиологически можно сказать, что это острая респираторная инфекция, но конкретно какой из вирусов, как правило, врач, глядя на больного, сказать не может», — объяснил URA.RU Владимир Никифоров.

Также россияне будут подвержены воздействию гриппа, отметил инфекционист. «Грипп — естественно. Это как всегда, но благо против него есть вакцинация, которая и сейчас идет. Она бесплатна. У нас сейчас есть богатый выбор, и в том числе четырехвалентных вакцин. Это очень важно», — уточнил он. «И никуда не делся всеми ненавидимый COVID, который пока все еще нарастает. Несмотря на все усилия во всем мире, в том числе и вакцинацию, он уходить пока не собирается», — добавил Никифоров.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU рекомендовала россиянам соблюдать несколько условий, чтобы минимизировать вероятность заболевания инфекцией. «Свежий воздух, витамины, соблюдение эпидемиологических мероприятий. Не ходить больным на работу», — уточнила собеседница агентства. При этом, подчеркнула она, число заболеваний, связанных с кишечными инфекциями, снижается.