В Челябинске имеется 15 станций для зарядки электрокаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Челябинск вошел в топ-10 городов, в которых удобнее всего пользоваться электроавтомобилями. По данным сервиса «2ГИС», в Челябинске для заправки электрокаров предусмотрено 15 станций подзарядки.

«За последний год в российских городах количество общедоступных станций для зарядки электромобилей увеличилось на 68%. Тем не менее, количество таких точек остается относительно небольшим — 529 станций на 100 крупнейших городов страны», — сообщается в пресс-службе сервиса.

В топе городов с наибольшим числом станций для зарядки электрокаров Челябинск оказался на шестой позиции. В городе имеется 15 станций зарядки электрокаров.

Челябинск занимает 6 место в топе городов с наибольшим числом станций для зарядки электрокаров Фото: Скриншот с сервиса «2ГИС»