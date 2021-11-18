18 ноября 2021

Челябинск вошел в топ идеальных городов для электрокаров. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Электрозаправки. Тюмень, электромобиль, электрокар, электрозаправка, заправка автомобиля
В Челябинске имеется 15 станций для зарядки электрокаров Фото:

Челябинск вошел в топ-10 городов, в которых удобнее всего пользоваться электроавтомобилями. По данным сервиса «2ГИС», в Челябинске для заправки электрокаров предусмотрено 15 станций подзарядки.

«За последний год в российских городах количество общедоступных станций для зарядки электромобилей увеличилось на 68%. Тем не менее, количество таких точек остается относительно небольшим — 529 станций на 100 крупнейших городов страны», — сообщается в пресс-службе сервиса.

В топе городов с наибольшим числом станций для зарядки электрокаров Челябинск оказался на шестой позиции. В городе имеется 15 станций зарядки электрокаров.

Челябинск занимает 6 место в топе городов с наибольшим числом станций для зарядки электрокаров
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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