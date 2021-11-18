Дети в пермской школе мерзнут на уроках и не едят в столовой

Родители школьников жалуются на холод, плохое питание и неприятный запах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители учеников открывшейся в октябре школы №2 «Ньютон» в Чайковском (Пермский край) жалуются на холод в учебном заведении. По словам родителей, их дети постоянно мерзнут. Об этом жители города рассказали в группе «Черный список Чайковский» во «ВКонтакте».

«Открыли новую школу „Ньютон“, классно, здорово, но дети мерзнут и [есть] невыносимый запах. Приходит комиссия и дает разрешение работать дальше, а как же дети?» — пишет участник группы в соцсети. В комментариях пользователи также пишут, что в школе очень холодно и есть неприятный запах. Другие родители сообщают, что запаха нет, но организовано плохое питание.

Мама двух учеников второй школы, представившаяся Натальей (имя изменено), рассказала URA.RU, что ее дети постоянно замерзают. По ее словам, они ходят в школе в теплых кофтах и «готовы надеть что-то еще». У учеников, по словам родителей, все время мерзнут ноги. Также Наталья пожаловалась на местную еду, которую подают в учебном заведении. Дети совсем не едят еду в столовой, потому как она, по словам женщины, невкусная и холодная.

В учебном заведении URA.RU прокомментировали, что проблемы с отоплением есть, однако они незначительные. По словам замдиректора по воспитательной работе Елены Вагановой, из-за того, что школа только открылась и сейчас идет настройка тепловых сетей, в здании может быть холодно. Она заявила, что ситуация улучшается, а в учебном учреждении становится все теплее.

«Ньютон» стала первой школой, построенной в Чайковском за последние 30 лет. Первый срок сдачи был назначен еще на 2019 год, однако его неоднократно переносили. Школа на 825 учеников была сдана только в октябре 2021 года. Стоимость объекта — около 650 млн рублей.