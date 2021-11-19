Ян Центер возглавил Попечительский совет Уральского государственного горного университета Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Попечительский совет Уральского государственного горного университета, который претендует на грант до 100 млн рублей по программе «Приоритет-2030», возглавил гендиректор «УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского государственного горного университета.

«На днях прошло первое заседание Попечительского совета УГГУ. В его состав вошли руководители ведущих предприятий страны: генеральный директор ОАО „УГМК“ А.А. Козицын, председатель Совета директоров АО „РМК“ И.А. Алтушкин, генеральный директор ПАО „Ураласбест“ Ю.А. Козлов, председатель Совета директоров ПАО „Уралмашзавод“ Я.В. Центер», — сказано в сообщении пресс-службы.

Также членами попечительского совета стали генеральный директор ООО «Березовский рудник» Ф.М. Набиуллин, заместитель гендиректора Машиностроительного завода имени Калинина А.П. Косинцев, заместитель генерального директора «Майнинг Солюшнс» Р.В. Тютюнник, а также бессменный лидер группы «Чайф» В.В. Шахрин. Центер отметил, что попечительский совет даст новый мощный импульс для повышения качества высшего технического образования и для развития компетенций будущих работников предприятий.

Ранее URA.RU писало, что в Уральском государственном горном университете (УГГУ), готовятся организовать наблюдательный совет. По данным источников URA.RU, его возглавит Центер.

«Приоритет-2030» — это госпрограмма поддержки и развития университетов. Планируется, что к 2030 году в стране сформируют более сотни прогрессивных вузов. Ожидается, что на финансирование программ выделят не менее 100 млн рублей в год. В Свердловской области на гранты претендуют Уральский федеральный университет и Уральский государственный горный университет.