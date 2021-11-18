Каждый день в моногоспиталь доставляют от 20 до 30 женщин Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ежедневно в тюменский моногоспиталь, созданный на базе перинатального центра, поступает от 20 до 30 беременных женщин, больных коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе. Большинство из них переносят болезнь тяжело.

«Ежедневно в тюменский моноинфекционный госпиталь для беременных, созданный на базе областного перинатального центра, поступают от 20 до 30 женщин с диагнозом COVID-19. Более половины из них — со средней и тяжелой формами заболевания», — рассказали в оперштабе.

По данным властей, за время пандемии в Тюменской области переболели COVID-19 около четырех тысяч беременных. А с начала 2021 года в Тюменской области от женщин, у которых на момент родов был диагностирован коронавирус, родились 416 детей, за весь период пандемии — 490 детей.