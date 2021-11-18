В правительстве Тюмени озвучили условия для отмены QR-кодов

Чтобы все коронавирусные ограничения, включая QR-коды, были сняты, нужно выполнить пять условий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Для того, чтобы в Тюменской области отменили QR-коды, вакцинацию от коронавируса должны пройти не меньше 80% населения. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона.

«Стабильная тенденция к снижению заболеваемости и вакцинация не менее 80% населения региона, позволит рассмотреть вопрос об ослаблении действующих в регионе ограничений. В настоящий момент складывающаяся эпидобстановка этого не позволяет», — рассказали URA.RU в оперативном штабе Тюменской области.

Власти подчеркнули, что все показатели для отнесения территорий к зонам, «свободным от COVID-19» описаны в методических рекомендациях Роспотребнадзора. URA.RU изучило документ.

Всего критериев пять. Исходя из этого, говорить об отмене QR-кодов в Тюменской области можно, когда:

показатель заболеваемости не будет превышать 30 на 100 тысяч населения четыре недели подряд;

охват тестированием — не менее 200 на 100 тысяч населения в день (на протяжении четырех недель);

уровень коллективного иммунитета — не менее 80% (по состоянию на 17 ноября в Тюменской области показатель 58%);

занятость коек с ИВЛ — меньше 0,1 на 100 тысяч населения;

удельный вес коек в госпиталях — не более 30% от расчетного норматива.

Последний показатель легко вычислить. В методичке для регионов расчетный норматив для Тюменской области составляет 769. То есть, когда в госпиталях области будет задействовано лишь порядка 230 коек, требование будет выполнено. По данным оперштаба, по состоянию на 17 ноября, в госпиталях области было развернуто 3 687 коек, из них занято около 2840.

URA.RU направило в оперштаб запрос, с просьбой предоставить данные по другим критериям, необходимым для отмены QR-кодов. Ответ ожидается.