В курганском округе отказали половине кандидатов на пост главы

Не все кандидаты на пост главы округа смогли пройти конкурсный отбор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Куртамышском муниципальном округе (Курганская область) два претендента на пост главы округа не прошли конкурсные процедуры. В конкурсе хотело участвовать четыре человека. Данная информация размещена на сайте местной администрации.

«Всего подали документы для участия в конкурсе четыре человека. <…> Кучин Александр Анатольевич не прошел конкурсные процедуры. <…> Попов Роман Юрьевич не прошел конкурсные процедуры», — указано в сообщении.

По итогам конкурсных процедур Кучин и Попов набрали меньше 50% баллов из возможных, из-за чего им отказали в регистрации. Остальные два кандидата были зарегистрированы. Сергей Мальцев набрал 50,67% баллов, а действующий глава Куртамышского района Андрей Гвоздев — 72,67% баллов.

О конкурсе по отбору кандидатур на должность главы округа стало известно в конце октября. Выборы главы пройдут 23 ноября.