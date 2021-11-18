18 ноября 2021

В курганском округе отказали половине кандидатов на пост главы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , депутат, чиновник, руки
Не все кандидаты на пост главы округа смогли пройти конкурсный отбор Фото:

В Куртамышском муниципальном округе (Курганская область) два претендента на пост главы округа не прошли конкурсные процедуры. В конкурсе хотело участвовать четыре человека. Данная информация размещена на сайте местной администрации.

«Всего подали документы для участия в конкурсе четыре человека. <…> Кучин Александр Анатольевич не прошел конкурсные процедуры. <…> Попов Роман Юрьевич не прошел конкурсные процедуры», — указано в сообщении.

По итогам конкурсных процедур Кучин и Попов набрали меньше 50% баллов из возможных, из-за чего им отказали в регистрации. Остальные два кандидата были зарегистрированы. Сергей Мальцев набрал 50,67% баллов, а действующий глава Куртамышского района Андрей Гвоздев — 72,67% баллов.

О конкурсе по отбору кандидатур на должность главы округа стало известно в конце октября. Выборы главы пройдут 23 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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