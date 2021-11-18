В курганские грибы инвестируют миллиарды рублей

В Курганской области построят грибную теплицу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Курганской области 2,3 млрд рублей планируют вложить в качестве инвестиций в строительство тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов. Соответствующее соглашение с инвестором подписали директор департамента экономического развития Владимир Ковалев и генеральный директор ООО «Уральские шампиньоны» Агаси Григорян. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Администрация Катайского района уже предоставила под строительство комплекса два земельных участка общей площадью 851,7 га. Генеральный директор компании отметил, что в тепличном комплексе будет реализован полный цикл выращивания грибов: от приготовления компоста, его пастеризации, до выращивания в нем шампиньонов. Всего по проекту будет создано 253 новых рабочих мест, а инвестиции составят 2,3 млрд руб.» — говорится в релизе властей.

Планируемая производственная мощность составит 10 тыс. тонн грибов в год. Уже в первый год реализации проекта, в 2022 году, планируют создать 10 новых рабочих мест и вложить 493 млн рублей инвестиций.

Теплица будет построена на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Катайск» и станет седьмым резидентом. Компании это даст определенные налоговые преференции. Так, местные налоги (земельный налог и налог на имущество) составят 0% на время существования ТОСЭР; налог на прибыль — в первые 5 лет составит 5%, далее — 13% вместо 20%. Страховые взносы составят 7,6%, тогда как действующая ставка — 30%.