Тюменские власти ответили на претензии противников QR-кодов

Введением системы QR-кодов власти хотят защитить тюменцев от коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Власти Тюменской области прокомментировали инициативу горожан по сбору подписей за отмену системы QR-кодов, заявив, что ограничения введены для защиты жителей, а не вмешательства в их личную жизнь. Информацию URA.RU предоставили в оперативном штабе региона.

«Система QR-кодов введена исходя из эпидемиологической обстановки в регионе. Мера направлена на пресечение распространения коронавируса, носит исключительно временный характер, регулярно пересматривается. Постепенные ослабления ограничений на определенных этапах подтверждают, что цель — именно защита здоровья людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь», — сообщили URA.RU в оперативном штабе региона.

Ранее жители Тюмени собрали более 1700 подписей за отмену обязательной вакцинации и QR-кодов. Их они передали губернатору Александру Моору. По информации оперштаба, в правительство поступило девять индивидуальных и одно коллективное обращение. Ответ на них жители получат в течение 30 дней.

Ранее URA.RU писало, что с 3 декабря в Тюменской области будут ужесточены ограничения, введенные из-за коронавируса. Постановлением правительства расширен список мест, куда попасть можно будет только привитым, переболевшим или тем, кому прививка противопоказана. QR-коды начнут просить на входе в кафе, гипермаркеты, сауны, салоны красоты и другие общественные пространства.