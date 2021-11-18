18 ноября 2021
17 ноября 2021

Источник: ямальский коммунист, умерший от COVID, был антиваксером

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунист из ЯНАО имел проблемы со здоровьем и умер после заражение COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

Умерший коммунист из ЯНАО Геннадий Пелих в политических кругах запомнился как ярый противник вакцинации. Также он был членом избирательной комиссии города Муравленко (ЯНАО). Как сообщил URA.RU источник в политтусовке, он умер от COVID-19.

«Все, кто знали коммуниста Геннадия Пелиха говорят, что он был ярым противником прививки от COVID-19. Умер он из-за короновируса. Елена Кукушкина (первый секретарь обкома КПРФ в ЯНАО, прим. ред.) заявляет везде об ущемлении прав и нарушении законодательства, но игнорирует тот факт, что теряет своих же соратников», — рассказал источник.

Сама Кукушкина данные заявления опровергает. Она заявила, что соратник не был противником вакцинирования и умер из-за наличия у него серьезных заболеваний, которые усугубились COVID-19.

«Он не был противником и был не вакцинирован. У него были проблемы со здоровьем и ранее ему ампутировали ногу из-за найденного тромба. Да, если он заразился коронавирусом, то это дало негативный эффект на все остальные болезни. Но наш товарищ Геннадий Пелих — честный, порядочный, принципиальный человек. Для всех нас это большая утрата», — рассказала URA.RU Елена Кукушкина.

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© Служба новостей «URA.RU»
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