Мэры и министры вслед за Куйвашевым показали свои QR-коды

Евгений Куйвашев запустил флешмоб в Свердловской власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Члены свердловского правительства и главы городов включились в PR-акцию, запущенную губернатором Евгением Куйвашевым. Представители областной власти выкладывают в соцсетях личные QR-коды в подтверждение того, что прошли вакцинацию от коронавируса.

«В октябре прошел ревакцинацию от COVID-19. Чувствую себя отлично. Следуя примеру губернатора Евгения Владимировича Куйвашева, чтобы ни у кого не возникало сомнений, выкладываю свой QR-код», — написал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на своей странице в Instagram. Флешмоб поддержал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, указавший, что привился в октябре: «Это мой осознанный выбор: мне не хочется терять время и силы на лечение от тяжелой болезни».

Глава Сысерти Дмитрий Нисковских в Instagram признался, что в начале осени ревакцинировался «Спутником Лайт», и поделился своим QR-кодом. Его поддержал коллега, мэр Волчанска Александр Вервейн: «Коронавирус бросил нам вызов. Мы должны показать, что сильнее. Мы должны бороться до победного финала».

Акцию свердловских чиновников запустил губернатор Евгений Куйвашев. 19 ноября он, отвечая на вопросы критиков вакцинации, заявил, что сам уже дважды ставил прививку от коронавируса. В подтверждение глава региона опубликовал в Instagram свой QR-код.

С 25 октября в Свердловской области заработала система QR-кодов, без которых запрещен вход в музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты. Уже на следующий день власти ужесточили меры: с 30 октября свердловчане без QR-кода не могут попасть в торговые центры, рестораны и фитнес-клубы. 2 ноября было объявлено о введении дополнительных ограничений: детям и подросткам запретили посещать торговые центры без взрослых, а также ужесточили пропускной режим для непривитых граждан.