Захарова: США перегибают с вмешательством в дела России

США погрязли в виртуальных проблемах, которые они сами создали, считает Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вашингтон «заигрался» с попытками вмешательства во внутреннюю политику России и других стран. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«Непонимания того, где реальные проблемы, где виртуальные, где выдуманные или уверование в то, что создаваемые ими виртуальные проблемы и есть их реальный мир», — передает слова Марии Захаровой ТАСС. Она добавила, что с этой проблемой придется разбираться, потому что «Вашингтон во многом заигрался».

Ранее сообщалось, что в Конгресс США поступило предложение не признавать результаты российских выборов в 2024 году в случае, если победит действующий президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение американских конгрессменов демонстрирует неприемлемое поведение Вашингтона, которое не укладывается в рамки нормального.