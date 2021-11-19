19 ноября 2021

Захарова: США перегибают с вмешательством в дела России

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
США погрязли в виртуальных проблемах, которые они сами создали, считает Мария Захарова Фото:

Вашингтон «заигрался» с попытками вмешательства во внутреннюю политику России и других стран. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«Непонимания того, где реальные проблемы, где виртуальные, где выдуманные или уверование в то, что создаваемые ими виртуальные проблемы и есть их реальный мир», — передает слова Марии Захаровой ТАСС. Она добавила, что с этой проблемой придется разбираться, потому что «Вашингтон во многом заигрался».

Ранее сообщалось, что в Конгресс США поступило предложение не признавать результаты российских выборов в 2024 году в случае, если победит действующий президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение американских конгрессменов демонстрирует неприемлемое поведение Вашингтона, которое не укладывается в рамки нормального.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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