Врачи проверили здоровье Джо Байдена

Джо Байден продолжит выполнять рабочие обязанности Фото: Susan Walsh AP/TASS

Здоровье американского лидера Джо Байдена находится в удовлетворительном состоянии и не мешает ему выполнять обязанности президента США. Такое заключение написал его личный врач Кевин О’Коннор, которое опубликовано на официальном сайте Белого дома.

«Президент Байден остается здоровым, энергичным 78-летним мужчиной, который способен успешно выполнять обязанности президента США. В том числе в качестве главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего», — говорится в документе, который был направлен пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки.

Ранее сообщалось, что основными темами переговоров встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена станут НАТО и Украина. Действия НАТО не могут оставить российских властей равнодушными, кроме того, они вызывают обеспокоенность у Москвы. Переговоры должны состояться в конце этого года.