19 ноября 2021

Врачи проверили здоровье Джо Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
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Джо Байден, байден джо
Джо Байден продолжит выполнять рабочие обязанности Фото:

Здоровье американского лидера Джо Байдена находится в удовлетворительном состоянии и не мешает ему выполнять обязанности президента США. Такое заключение написал его личный врач Кевин О’Коннор, которое опубликовано на официальном сайте Белого дома.

«Президент Байден остается здоровым, энергичным 78-летним мужчиной, который способен успешно выполнять обязанности президента США. В том числе в качестве главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего», — говорится в документе, который был направлен пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки.

Ранее сообщалось, что основными темами переговоров встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена станут НАТО и Украина. Действия НАТО не могут оставить российских властей равнодушными, кроме того, они вызывают обеспокоенность у Москвы. Переговоры должны состояться в конце этого года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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