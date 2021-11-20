Минобороны России рассекретили новые факты о Сталинграде

По данным архивов, советское командование неоднократно предлагало немцам капитулировать, чтобы избежать излишнего кровопролития Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство обороны РФ опубликовало документы о наступлениях Красной армии при битве за Сталинград. Документ «Сталинградский перелом. Битва изменившая ход великой войны» содержит информацию о сотнях донесений, неизвестных фактах и протоколов допросов, он размещен на официальном сайте Минобороны.

«Командование Красной Армии, осуществляя ликвидацию окруженной группировки, пыталось сделать это без лишнего кровопролития и раз за разом предлагало начать переговоры. С огромным риском для жизни советские парламентеры, переходя линию боевого соприкосновения, пробирались к немцам», — написано в документе.

По данным Минобороны, генерал танковых войск и командующий шестой немецкой армией Фридрих Паулюс, не считаясь ни с какими жертвами, каждый раз отказывался капитулировать и требовал продолжать сопротивление. После операции «Уран», начавшейся 19 ноября 1942 года и удачно завершившейся в феврале 1943, были пленены более 90 тысяч солдат и офицеров вермахта и генерал-фельдмаршал Паулюс. Находясь в плену, он все также отказывался дать приказ о капитуляции подчинявшихся ему войск, но оставшиеся в полях офицеры без его участия сложили оружие. В 1946 году Паулюс станет одним из важных свидетелей на Нюрнбергском трибунале, генерал фельдмаршал подтвердил, что нацистская Германия заблаговременно готовилась к нападению на Советский Союз, разработав план Барбаросса.

Ранее URA.RU сообщало, что Минобороны опубликовало секретные документы первых дней Великой Отечественной войны. В их числе боевые приказы, донесения, наградные листы, а также трофейные немецкие планы атак.