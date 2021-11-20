Умер артист Валерий Гаркалин

Норадному артисту было 67 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Народный артист России Валерий Гаркалин умер. Перед этим он долгое время боролся с коронавирусом. О смерти сообщил ректор ГИТИСа, где преподавал Гаркалин, Григорий Заславский.

«Умер актер Валерий Гаркалин», — сообщил Заславский. Его слова передает ТАСС.

Гаркалин родился в апреле 1954 года в Москве. Широкую известность получил после роли в комедии «Ширли-мырли», где сыграл братьев-близнецов Шниперсона, Кроликова и Алмазова. В начале октября 2021 года попал в больницу с 75% поражением легких из-за коронавируса. В связи с этим его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, а позднее ввели в медикаментозную кому. 14 октября сообщалось, что врачи вывели артиста из комы и наблюдают улучшение в его состоянии.