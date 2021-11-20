Главу курганского СК требуют разобраться с мерзнущей сиротой

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С холодом в квартире жительницы Курганской области будет разбираться Следственный комитет Фото:

Из-за технического состояния квартиры, которую получила сирота в курганском селе, будет проведена проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю областного СК разобраться в ситуации. Такую информацию сообщили в федеральном ведомстве.

«Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил руководителю следственного управления СК РФ по Курганской области Богдану Францишко доложить о ситуации. Ход проверок поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится на официальном сайте СК.

Ранее сирота, получившая жилье в курганском селе, пожаловалась на холод в новостройке. Она сообщила о холоде в квартире, располагающейся в новом доме в селе Мокроусово, по улице Советская, 48Е. Девушка отметила, что входные двери в помещении установили межкомнатные, батареи в квартире только на кухне и в комнате. С ней проживает ребенок, и вся семья вынуждена спать в одежде.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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