Курганская сирота пожаловалась на холод в новой квартире

Сироты замерзают в новом доме в селе Мокроусово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сирота, получившая жилье в курганском селе, пожаловалась на холод в новостройке. Об этом женщина написала в курганском паблике в соцсети «ВКонтакте».

«Проживаю по адресу Курганская область село Мокроусово улица Советская 48Е. Я сирота и в 2018 году получила квартиру в новостройке. Сразу было несколько нареканий: входные двери установили межкомнатные, батареи только на кухне и в комнате — просто тонкие трубы и на них железячки, в квартире очень холодно. Входные двери и батареи мы заменили за свой счет, но в итоге на 18.11.21 на улице — 12 градусов, а у нас дома температура всего 18 градусов при обогревателе. Нам очень холодно, я проживаю одна с ребенком (1 год и 7 месяцев). Мы спим практически в одежде», — написала сирота в группе «Аноним.Курган» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора сообщения, в администрации села на жалобу сироты предложили «срезать утеплитель с труб музыкальной школы» для утепления труб дома. Но в компании, которая осуществляет теплоснабжение, автору сказали, что в доме при строительстве допущено много нарушений и причина холода в системе отопления дома.

На сообщение сироты отреагировали в региональном следственном комитете. «Следственными органами СК РФ Курганской области в связи с публикацией указанного материала проводится доследственная проверка. Все обстоятельства, указанные в материале, будут проверены. Также следователями регионального СКР будет проверена законность возведения и сдачи в эксплуатацию указанного дома, соблюдение технических норм и правил при его строительстве, а также будут установлены причины, способствовавшие его нынешнему состоянию», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин раскритиковал курганские власти из-за жилья для сирот. Бастрыкин назвал «стабильно неблагополучной» ситуацию в Курганской области с обеспечением сирот жильем. Руководитель курганского СК Богдан Францишко получил выговор.