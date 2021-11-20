Аналитики сообщили, когда смартфон становится смертельно опасным

Смартфон может стать смертельно опасным при несоблюдении правил эксплуатации устройства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Использование смартфона во время зарядки, находясь в ванной с водой, и эксплуатация телефона с неоригинальным аккумулятором делает его смертельно опасным для человека. Об этом URA.RU рассказали ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин и директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

«Любое устройство, которое питается от сети переменного тока потенциально опасно. Везде, где есть вода, либо высокая влажность, создаются потенциальные условия для того, чтобы вас ударило током. В некоторых ситуациях вас может не просто ударить током, а убить», — сказал URA.RU Эльдар Муртазин.

Аналитик отметил, что в некоторых домах существуют системы предохранения, в случае утечки электричества. «В большинстве современных домов и квартир ставят УЗО, это устройство, которое принудительно отключает электричество, если есть его утечка. Но не всегда оно срабатывает. Не везде его ставят», — отметил он.

Денис Кусков подчеркнул, что смартфон может стать смертельно опасным только в случае неправильной эксплуатации устройства. «Надо подходить к замене аккумулятора осторожно, потому что были случаи, они редкие, но случались взрывы аккумулятора. Если вы меняете аккумулятор на телефоне, не меняйте его на совсем дешевый, купленный в подвале. Лучше это делать в сервис-центре с гарантией», — объяснил собеседник агентства.