Силовики займутся челябинским медцентром, где обманывают стариков

Силовики проведут проверку в медцентре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение начальнику следственного управления СК по Челябинской области Петру Решетникову провести проверку по работе медцентра в Челябинске, где на пенсионеров обманом оформляют кредиты. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«В СМИ опубликована информация о том, что в Челябинске продолжает работать центр по предоставлению медицинских услуг для пенсионеров, в которой сотрудники, как отмечается, наживаются на пожилых пациентах. Следственными органами СУ СК России по Челябинской области по данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в медцентре предлагают кредиты. За эти кредиты старики расплачиваются всю оставшуюся жизнь.

Речь идет о медицинском центре «Эстетико», на который и ранее жители города писали жалобы, обвиняя центр в мошенничестве. Под предлогом якобы бесплатных медосмотров стариков заставляют подписывать бумаги, которые оказываются кредитными обязательствами. Телефоны медцентра всегда отключены.