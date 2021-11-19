19 ноября 2021
18 ноября 2021

Силовики займутся челябинским медцентром, где обманывают стариков

© Служба новостей «URA.RU»
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Крематорий. Оцепление. Курган , ежедневник, следователь ск, следователь
Силовики проведут проверку в медцентре Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение начальнику следственного управления СК по Челябинской области Петру Решетникову провести проверку по работе медцентра в Челябинске, где на пенсионеров обманом оформляют кредиты. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«В СМИ опубликована информация о том, что в Челябинске продолжает работать центр по предоставлению медицинских услуг для пенсионеров, в которой сотрудники, как отмечается, наживаются на пожилых пациентах. Следственными органами СУ СК России по Челябинской области по данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в медцентре предлагают кредиты. За эти кредиты старики расплачиваются всю оставшуюся жизнь.

Речь идет о медицинском центре «Эстетико», на который и ранее жители города писали жалобы, обвиняя центр в мошенничестве. Под предлогом якобы бесплатных медосмотров стариков заставляют подписывать бумаги, которые оказываются кредитными обязательствами. Телефоны медцентра всегда отключены.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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